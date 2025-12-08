Oscar Isaac es nominado al Globo de Oro por "Frankenstein"

Esta es la cuarta nominación del guatemalteco a un Globo de Oro.
Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, sigue conquistando las nominaciones de las galas más importantes del cine y los Globos de Oro no sería la excepción.
Oscar Isaac competirá en la categoría de Mejor actor de drama por haber interpretado a Víctor Frankenstein, el doctor obsesionado con vencer a la muerte. El actor ya ha sido galardonado en esta ceremonia por su actuación en la serie Show me a hero.
Por su parte, Jacob Elordi se posiciona como un fuerte contendiente como Mejor actor de reparto al haberle dado vida a la creación de Víctor.
Además del triunfo de los protagonistas, Guillermo compite por Mejor película de drama y Mejor director.
Por último, Alexandre Desplat se disputará el premio a la Mejor banda sonora original. La 83 edición de la gala se realizará el 11 de enero de 2026 en California.