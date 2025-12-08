Versión Impresa
Oscar Isaac es nominado al Globo de Oro por "Frankenstein"

08 de diciembre de 2025, 09:55
El guatemalteco compite en la categoría de Mejor actor de drama. (Foto: X)

Esta es la cuarta nominación del guatemalteco a un Globo de Oro.

Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, sigue conquistando las nominaciones de las galas más importantes del cine y los Globos de Oro no sería la excepción.

"Frankenstein" se posiciona como una de las favoritas del año.

Oscar Isaac competirá en la categoría de Mejor actor de drama por haber interpretado a Víctor Frankenstein, el doctor obsesionado con vencer a la muerte. El actor ya ha sido galardonado en esta ceremonia por su actuación en la serie Show me a hero.

Por su parte, Jacob Elordi se posiciona como un fuerte contendiente como Mejor actor de reparto al haberle dado vida a la creación de Víctor.

La película continúa destacando en las principales categorías. (Foto: X)

Además del triunfo de los protagonistas, Guillermo compite por Mejor película de drama y Mejor director.

"Frankenstein" se prepara para una noche decisiva en enero. (Foto: X)

Por último, Alexandre Desplat se disputará el premio a la Mejor banda sonora original. La 83 edición de la gala se realizará el 11 de enero de 2026 en California.

