El terror de King vuelve con estilo en una precuela oscura y adictiva

La historia profundiza en la maldición que azota al pueblo de Derry.

La nueva precuela del universo IT llegó a HBO Max con la seguridad de un fenómeno anunciado. La serie revive el origen del temido Pennywise y transforma el mito de Stephen King en uno de los comentarios inevitables de 2025.

La serie explora los orígenes del terrorífico payaso. (Foto: X)

Ambientada en 1962, sigue a una familia que intenta empezar de nuevo en Maine, justo cuando la desaparición de un niño destapa tensiones raciales, secretos comunitarios y miedos que nadie se atreve a reconocer.

El terror aquí coquetea con el drama: el monstruo adopta formas que exprimen inseguridades infantiles mientras la gente del pueblo se fractura entre prejuicios, paranoia y un pasado incómodo.

La serie promedia cerca de 15 millones de espectadores globales. (Foto: X)

Rudy Mancuso, quien interpreta a un piloto de la Fuerza Aérea, confiesa que lo más inquietante no es lo sobrenatural, sino la violencia cotidiana que late bajo la vida "normal" del lugar.

Uno de los guiños más celebrados es la aparición de un joven Dick Hallorann, pieza clave que enlaza esta historia con El resplandor.

El universo de IT sigue creciendo con gran éxito. (Foto: X)

Con él, el multiverso de King se consolida, respira y presume una narrativa ambiciosa, comercial y deliciosamente siniestra. En este pueblo, el miedo siempre encuentra cómo volver... y el público, fascinado, también.