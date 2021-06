Un tuit de Elon Musk vuelve a disparar el valor del bitcoin

El ejecutivo Elon Musk dijo que aceptarán bitcoins para vender sus automóviles Tesla. Esto, volvió disparó el valor de la criptomoneda.

Elon Musk lo hizo de nuevo, unos meses atrás dijo en Twitter que preferiría usar la aplicación de Telegram tras el anuncio de WhatsApp de sus políticas de privacidad y disparó las acciones de la pequeña compañía. Luego, habló sobre Pink Fong, la marca detrás de "Baby Shark" y el valor de la empresa aumentó en la bolsa de valores.

Ahora, una semana después de que El Salvador aprobó esta criptomoneda como de uso legal en dicho país, Musk tuiteó que Tesla, su compañía de automóviles eléctricos, comenzaría a aceptar la criptomoneda nuevamente una vez que al menos la mitad se pueda extraer con energía limpia.

"Cuando haya confirmación de un uso razonable de energía limpia (-50%) por parte de los mineros con una tendencia futura positiva, Tesla reanudará las transacciones de bitcoin", publicó Musk.

This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market.



When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions. — Elon Musk (@elonmusk) June 13, 2021

Bitcoin aumenta su valor

Tras este mensaje, el precio del bitcoin subió un 12.5% y este lunes se cotizó en 39,400 dólares.

Tesla inició a aceptar pagos con bitcoins a finales de marzo de este año, pero en mayo Musk dijo que su compañía suspendía los planes para aceptar la criptomoneda como pago por el alto costo ambiental del bitcoin como motivo de la medida.

El precio del bitcoin se ha caracterizado por ser volátil. Este año, en enero se cotizaba en 29,400 dólares y alcanzó los 64,899 dólares en abril. Sin embargo, tuvo en decremento en mayo y junio.

*Con información de CNN