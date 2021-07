El impactante testimonio de Ana Gonzales, quien sorprendió con su voz en las redes sociales

Luego de hacerse viral por su voz con la interpretación de la alabanza "Yo tengo un nuevo amor", del autor Roberto Orellana, la ministra cristiana Ana Gonzales compartió su impactante testimonio donde contó por qué comenzó a cantar para Dios y qué piensa de las críticas.

En 40 minutos la guatemalteca residente en Chinique de Las Flores, Quiché, habló de su dura adolescencia y de cómo miembros de la Iglesia no aceptaban que su familia se congregara por diversas circunstancias, a pesar de que ellos querían buscar a Dios, pasando por duras pruebas que la moldearon. Actualmente todo ha cambiado en su vida y quiso contar su historia para todo el que necesitara consuelo en tiempos de angustia, asegurando que Jesús fue quien la levantó.

Ana contó que sus padres eran comerciantes y que ella es la primera hija de la segunda familia de su padre y de su madre, pues, previo a la relación de ambos, su mamá de 18 años había sido abandonada por su expareja.

"Es entonces que se conocen con mi madre y yo soy la primera hija de esta nueva familia", expresó.

Gonzales contó con lágrimas y muy conmovida, que tras exitosos años de un negocio, propiedad de su familia, su padre enfermó gravemente y tuvo que dejar de trabajar y su madre se dedicó a cuidarlo, pues había sido desahuciado. Su mamá tenía que ver cómo podía sobrevivir y llevar comida a la mesa.

"Se enfermó y todo su negocio se vino para abajo", contó.

"...Mi mamá decía: 'Coman ustedes, yo no tengo hambre', con tal de que nosotros fuéramos a dormir con algo en el estómago", explicó, agregando que su padre tenía que prestar dinero para que la familia tuviera comida en la mesa, por ello muchas veces los buscaban para cobrar las deudas y ella y sus hermanos debían trabajar para cancelarlas.

Después de una dura niñez, en el que todos debían trabajar, aseguró que un día soñó que Dios le había dicho que quería que cantara para él. Pero ella no veía el futuro claro pues afirmó que las congregaciones a las que se abocaban no los aceptaban porque "sus padres vivían en pecado".

Acerca de su inicio en la música expresó:

"Durante los 12 años que llevo cantando en el Evangelio, él me hacía muchas promesas, me decía: 'Yo te voy a sacar adelante', te voy a ayudar, yo haré contigo grandes cosas', mientras tanto traté la manera de avanzar pero no fue posible, todo se me venía para abajo. hubo un tiempo en que dije, 'no, ya no voy a seguir', pero no sabía que él tenía el tiempo, la hora y el día perfecto para cumplir sus promesas conmigo".

"A los 14 años comencé a cantar y ahora llevo 12 años cantándole al Señor y hace unos días el Señor cumplió su promesa conmigo", dijo acerca de su video.

Acerca de las críticas que recibe por su estilo musical dijo:

"Mi intensión no era con todo esto que la gente me llegara a criticar o a decirme otras cosas. Doy gloria a Dios por esto, porque si a Jesús le hicieron lo mismo, que era el hijo de Dios, que era el rey, cómo no nos van a tratar a nosotros así, si a Jesús le dijeron que él estaba endemoniado, que poseía malos espíritus, cuánto más a nosotros que somos seres humanos, somos pecadores, acepto mi error, acepto que soy humana, porque soy pecadora y tengo mis errores, mis defectos pero sé que estoy cantando al señor con todo mi corazón y sé que esto va a bendecir a muchas personas como a mí, conozco de dónde vengo, porque yo vi la gloria de Dios en mi vida...", dijo.

"A todas las personas que me animaron, muchas gracias, los amo a todos por igual, espero que un día ustedes también lleguen a entender el amor del señor y agradezco a los hermanos y a los amigos que me han ayudado, por sus palabras, quien me ha apoyado, nunca me imaginé que esta canción llegara a muchas vidas, que lo llegaran a compartir en las redes sociales, esto no estaba en mi mente, no estaba en mis planes, no era mi intensión, yo solo quería cantar lo que Dios había hecho en mi vida, quería expresar lo que Dios ha hecho conmigo, quien es el primer amor de mi vida, es el hombre que estuvo con nosotros (mi familia) en los momentos más difíciles", explicó.

"Tienes que pasar un proceso en tu vida para que Dios cumpla sus promesas", dijo.

Ana Gonzales recibe mensajes de cristianos de toda Latinoamérica que la invitan a seguir adelante con el don que Dios le dio.

ESTE ES SU TESTIMONIO:

RECUERDA SU INTERPRETACIÓN: