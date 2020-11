La compañía alemana BioNTech y la firma estadounidense Pfizer informaron que su vacuna producida en conjunto era 90% efectiva para prevenir el Covid-19. El anuncio es un gran avance en la lucha contra la pandemia, aunque la vacuna aún se está probando.

Caroline Gems, una estudiante de Berlín, Alemania, quien participó en los ensayos, dijo a DW que no experimentó "efectos secundarios" aparte de los que generalmente se esperan de una vacuna contra la influenza.

"Me siento bien. Estoy muy feliz de que haya tenido tanto éxito, pero actúo como si no hubiera recibido ninguna vacuna", dijo. "Así que uso una mascarilla todo el tiempo, mantengo la distancia, me lavo las manos, pero estoy feliz de que haya una luz al final del túnel", comentó al medio de comunicación alemán.

Los investigadores dicen que no han encontrado ningún problema de seguridad en sus ensayos, aunque será necesario seguir probándolo. BioNTech dijo que el efecto de inmunización podría "durar al menos un año", pero la duración del efecto aún está por verse.

La vacuna Pfizer-BioNTech deberá administrarse en dos inyecciones, lo que significa que será necesario producir una gran cantidad de dosis.

¿Cuándo estará disponible la vacuna?

Aunque los investigadores y las agencias de salud están trabajando lo más rápido posible, la seguridad y la confianza del público siguen siendo prioridades importantes. El gobierno alemán y otros en Europa han dejado en claro que no lanzarán la vacuna hasta que estén seguros de su seguridad.

El legislador alemán, el Dr. Andrew UIllmann, dijo a DW que tenía que haber una discusión sobre cómo se distribuiría cualquier vacuna.

"No podemos decir que Estados Unidos primero o Europa primero", dijo. "Porque tenemos una responsabilidad global en el ámbito de la salud global".

Los países de todo el mundo están clamando por firmar contratos por millones de dosis. El alemán Spahn dijo el lunes que no es probable que la vacuna salga al mercado en 2020, pero que se puede esperar en los primeros tres meses de 2021.