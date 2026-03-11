Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Cámara capta colisión en la que cuatro personas resultan heridas

  • Por Geber Osorio
10 de marzo de 2026, 19:55
Las víctimas cayeron a la cinta asfáltica. (Foto ilustrativa: istock)

Las víctimas cayeron a la cinta asfáltica. (Foto ilustrativa: istock)

Las víctimas fueron atendidas por los socorristas después de caer sobre la cinta asfáltica.

OTRAS NOTICIAS: El adolescente que fue asesinado cuando se dirigía a estudiar

Un accidente de tránsito quedó grabado por una cámara de seguridad, en la 4a. avenida y 3a. calle de la colonia Catalina, en La Gomera, Escuintla.

En las imágenes se observa el momento en que dos mujeres se transportan en un vehículo de dos ruedas, pero no se percatan que detrás se acercaba otro vehículo del mismo tipo con dos hombres a bordo.

Las mujeres intentan cruzar hacia la izquierda, pero en ese mismo momento los otros involucrados pretendían rebasarlas por el mismo costado hacia donde ellas giraban.

Por lo tanto, se suscitó la colisión, la cual provocó que las cuatro personas quedaran heridas, siendo la más afectada la conductora del primer vehículo.

Mira aquí el video:

Bomberos Voluntarios atendieron a las víctimas, quienes no utilizaban casco protector al momento del percance vial.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar