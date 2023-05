Thalía acerca de guatemalteco: "su autenticidad y humildad lo llevarán lejos"

Thalía mostró el talento del cantautor guatemalteco Ben Carrillo en su serie y habló de él en Instagram.

EN CONTEXTO: Guatemalteco Ben Carrillo realiza una canción junto a Thalía

La mexicana estrenó recientemente su serie y su álbum llamado "Thalía's Mixtape" donde incluyó al guatemalteco Ben Carrillo en uno de los temas.

Juntos interpretan "La muralla verde", junto a la cantante Brusses. "Ben Carrillo es un artista completo, su autenticidad y humildad lo llevarán muy lejos. Guatemala es un país muy afortunado de tenerte. ¡Gracias Ben por darle tu toque a La Muralla Verde!", escribió la famosa acerca del guatemalteco.

En un clip que Thalía subió a sus redes sociales publicó una conversación con el artista: "Las plataformas son muy perfectas, no posteamos cuando estamos tristes sino que solo cuando estamos felices, yo no me voy a postear triste pero a veces con las nuevas plataformas si te posteas te puedes mostrar más o menos quién eres de verdad", dijo Ben acerca de la vida en redes.

Ben Carrillo apareció en el video de la canción de Enanitos Verdes, que interpretó con Thalía.

MIRA EL VIDEO: