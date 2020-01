Thomas Markle filtra video "privado" de su hija Meghan

Thomas es el principal testigo en las acciones legales que Meghan emprendió contra el Mail on Sunday y su compañía matriz por haber publicado una carta privada que envió a su padre y haber iniciado una supuesta campaña de noticias “falsas” sobre ella. “Ojalá que no hubiera llegado a esto, pero desde luego testificaré contra las cosas que ha dicho sobre mí”, señaló el retirado director de fotografía a ITV.