Tiendas Elektra y Samsung lanzan nueva línea de televisores inteligentes

Tiendas Elektra lanzó en conjunto con Samsung su más reciente línea de televisores inteligentes.
Los nuevos modelos de televisores integran procesadores de última generación, tecnología Quantum Dot, sonido adaptativo y funciones diseñadas para el gaming y el hogar inteligente.
Con precios especiales de introducción, opciones de financiamiento y beneficios adicionales, Tiendas Elektra busca que aún más personas disfruten de la nueva generación de entretenimiento y puedan llevarse su televisor sin las complicaciones gracias al préstamo "Sin Peros" de Banco Azteca.