Tiendas Elektra y Samsung lanzan nueva línea de televisores inteligentes

  • Por Redacción comercial
08 de agosto de 2025, 12:22
(Fotografía: Fernado Pinetta / Soy502)

Tiendas Elektra lanzó en conjunto con Samsung su más reciente línea de televisores inteligentes.

Los nuevos modelos de televisores integran procesadores de última generación, tecnología Quantum Dot, sonido adaptativo y funciones diseñadas para el gaming y el hogar inteligente.

Este lanzamiento refuerza nuestro compromiso por acercar la innovación a más hogares guatemaltecos, brindando acceso a productos de alto rendimiento, con facilidades de compra y respaldo garantizado.
Mauricio Cruz
, director comercial de Elektra.

Con precios especiales de introducción, opciones de financiamiento y beneficios adicionales, Tiendas Elektra busca que aún más personas disfruten de la nueva generación de entretenimiento y puedan llevarse su televisor sin las complicaciones gracias al préstamo "Sin Peros" de Banco Azteca.

Para Samsung, este lanzamiento representa la evolución de nuestra tecnología QLED y NeoQLED con inteligencia artificial integrada.
César de la Cruz
, representante de Samsung.

