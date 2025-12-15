¿Tiene que conocer el Congreso el estado de Prevención declarado por el Ejecutivo?

-

El estado de Prevención declarado por el Organismo Ejecutivo en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán durará 15 días.

Te interesa: Bernardo Arévalo declara Estado de Prevención en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán

A raíz del ataque registrado en contra de una base militar y de pobladores de Nahualá, el Organismo Ejecutivo declaró Estado de Prevención en los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, en Sololá.

Este estado no lo debe conocer el Congreso, ni necesita de la aprobación de los diputados para entrar en vigencia, pero no puede exceder de 15 días.

Según la Ley de Orden Público, con este estado el Ejecutivo puede desarrollar ciertas actividades para preservar el orden social, entre estas:

Militarizar los servicios públicos, incluso los centros de enseñanza, e intervenir los prestados por empresas particulares;

Fijar las condiciones bajo las cuales pueden ejercitarse los derechos de huelga o paro, o prohibirlos o impedirlos cuando tuvieren móviles o finalidades políticas;

Limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas u otros espectáculos y en su caso, impedir que se lleven a cabo, aun cuando fueren de carácter privado;

Disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública que se llevaren a cabo sin la debida autorización, o, si habiéndose autorizado se efectuare portando armas u otroselementos de violencia. En tales casos, se procederá a disolverlas; si los reunidos o manifestantes se negaren a hacerlo, después de haber sido conminados para ello;

Disolver por la fuerza, sin necesidad de conminatoria alguna, cualquier grupo, reunión o manifestación pública en la que se hiciere uso de armas o se recurriere a actos de violencia;

Prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas u horas determinadas, impedir su salida fuera de las poblaciones o someterlos a registro; y exigir a quienes viajen en el interior de la República, la declaración del itinerario a seguir;

Exigir a los órganos de publicidad o difusión, que eviten todas aquellas publicaciones que a juicio de la autoridad contribuyan o inciten a la alteración del orden público. Si la prevención no fuere acatada y sin perjuicio de otras medidas, se procederá por desobediencia contra los responsables.

Hemos declarado Estado de prevención en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá.



Con el apoyo de las fuerzas del Gobierno estamos atendiendo la situación para proteger a las comunidades. pic.twitter.com/uYqSPxib0o — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) December 14, 2025

El conflicto

La Municipalidad de Nahualá declaró luto este 14 y 15 de diciembre por la muerte de 13 personas.

De acuerdo con el alcalde Manuel Tzoc Carrillo, "sicarios" de Santa Catarina Ixtahuacán, emboscaron y atacaron a pobladores el sábado 13 de diciembre, como parte del conflicto histórico entre ambos municipios.

(Foto: Municipalidad de Nahualá)

El presidente de la República Bernardo Arévalo, en conferencia de prensa este domingo 14 de diciembre, atribuyó el ataque armado a grupos de crimen organizado, pues aseguró que se prepararon para atacar la base militar que está en medio de la zona de conflicto.

El Gobierno de Guatemala, solo habló de cinco fallecidos, pero los pobladores y la Municipalidad de Nahualá contabilizaon 13 víctimas mortales.

Además, durante este domingo, en el Parque Central de Nahualá, los féretros de las víctimas fueron colocados para darles el último adiós.