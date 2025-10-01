Tiggo 9 CSH: la nueva SUV híbrida de Chery llega al país

Con el respaldo de Grupo Q, Chery Guatemala presentó oficialmente la Tiggo 9 CSH (Chery Super Hybrid), una SUV de siete pasajeros.
La tecnología CSH representa un sistema híbrido, que une motor a gasolina y motor eléctrico para brindar mayor eficiencia, además de un consumo reducido, disfrutando de trayectos más largos, una conducción dinámica y más amigable con el medio ambiente.
Equilibra la fuerza de un motor turbo y la suavidad del motor eléctrico, logrando un consumo optimizado y una autonomía de hasta 1,400 km.
Esta SUV brinda movilidad sostenible gracias a su bajo consumo de energía y menores emisiones, integrando siete bolsas de aire y la Guardian Battery.
El motor de gasolina tiene una capacidad de 1.5 litros, techo panorámico, asientos de cuero con ventilación y calefacción, además de un sistema de entretenimiento con pantalla de 15.6" y conectividad inalámbrica.
Con el respaldo de Grupo Q y la garantía de por vida en el motor, la nueva Tiggo 9 CSH ya está disponible. Visita cualquiera de sus sucursales y agenda tu prueba de manejo en www.cheryguatemala.com.