Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Tiggo 9 CSH: la nueva SUV híbrida de Chery llega al país

  • Por Redacción comercial
01 de octubre de 2025, 17:40
(Fotografía por: Soy 502)

(Fotografía por: Soy 502)

Con el respaldo de Grupo Q, Chery Guatemala presentó oficialmente la Tiggo 9 CSH (Chery Super Hybrid), una SUV de siete pasajeros.

La tecnología CSH representa un sistema híbrido, que une motor a gasolina y motor eléctrico para brindar mayor eficiencia, además de un consumo reducido, disfrutando de trayectos más largos, una conducción dinámica y más amigable con el medio ambiente.

Grupo_Q_Tiggo_9_CSH_Chery_automovil_SUV_hibrida_tecnología_Guatemala_Soy502
(Fotografía por: Soy 502)

Equilibra la fuerza de un motor turbo y la suavidad del motor eléctrico, logrando un consumo optimizado y una autonomía de hasta 1,400 km.

Grupo_Q_Tiggo_9_CSH_Chery_automovil_SUV_hibrida_tecnología_Guatemala_Soy502
(Fotografía por: Soy 502)

Esta SUV brinda movilidad sostenible gracias a su bajo consumo de energía y menores emisiones, integrando siete bolsas de aire y la Guardian Battery.

El motor de gasolina tiene una capacidad de 1.5 litros, techo panorámico, asientos de cuero con ventilación y calefacción, además de un sistema de entretenimiento con pantalla de 15.6" y conectividad inalámbrica.

La Tiggo 9 CSH demuestra cómo la innovación de Chery transforma la movilidad, ofreciendo seguridad, potencia y eficiencia.
Mauricio Figueroa
, gerente de marca de Chery Guatemala

Con el respaldo de Grupo Q y la garantía de por vida en el motor, la nueva Tiggo 9 CSH ya está disponible. Visita cualquiera de sus sucursales y agenda tu prueba de manejo en www.cheryguatemala.com.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar