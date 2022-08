"Yo no estoy así de fea": tiktoker denuncia que editaron su identificación

La creadora de contenido, Yeri Mua, se volvió tendencia en redes sociales luego de denunciar que editaron la fotografía de su identificación personal, pues "no es así de fea".

La mexicana usó sus plataformas para contar su experiencia en el Instituto Nacional Electoral (INE), acusando al personal de haberla maltratado y discriminado.

La influencer explicó que ese día solo iba a recoger su identificación, pues ya tenía cita para hacerlo de forma rápida. Sin embargo, aunque llegó minutos antes, no la atendieron rápido y la enviaron a la cola.

Yeri expuso la fotografía de su documento de identificación para demostrar que fue editada para "que luciera mal".

"En serio, esta foto yo creo que me la editaron para verme así de mal, porque yo no me veo así de fea, yo no estoy así de fea, la neta. Me la editaron, me la photoshopearon para verme así de fea, porque fea no soy”, expresó.

(Foto: Yeri Mua)

Además, denunció que una de las personas que la atendió quería a todas las personas bajo el sol, pues no les permitían estar en la sombra, situación que no tenía sentido, según explicó en una transmisión en vivo que realizó.

Las polémicas declaraciones de Yeri generaron todo tipo de reacciones en sus seguidores. Muchos le dieron la razón, pero gran parte de internautas la cuestionaron por desconocer la mecánica como trabaja el INE.

La joven de 19 años se ha posicionado como una de las creadoras de contenido más exitosas en redes sociales. Actualmente, cuenta con más de 7 millones de seguidores en Facebook y 3.1 en TikTok e Instagram.

