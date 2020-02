Tío de Chelsiry escondió el cuerpo de la menor en un baúl

El presunto responsable de la muerte de la menor, Chelsiry Paola Hernández, confesó el hecho que mantiene indignados a los guatemaltecos.

Édgar Leonel Marroquín Barrera, tío de la pequeña, fue detenido en un juzgado de atención integral de niñez y adolescencia, lugar donde confesó que accidentalmente atropelló a Chelsiry y en su intención de ocultar el hecho quemó a la pequeña en un terreno baldío cercano a Villa Canales.

“La atropellé pero no quería que me pasara nada, que me mataran. Ellos siempre la han amado y si algo le pasaba yo sabía que a mi me iba a pasar algo”, narró Marroquín Barrera.

Desaparición del cuerpo

Fotogramas publicados por TN23 muestran que el pasado 4 de febrero, día en que fue reportada la desaparición de Chelsiry, el tío llegó a la residencia de esta en una moto. Una hora más tarde salió del lugar en su vehículo, aparentemente en ese momento ya trasladaba el cuerpo de la menor en el baúl.

El tío de la menor llegó a la residencia de esta y estuvo allí durante unos 45 minutos.

Según investigadores de la PNC, el hombre llevó el cuerpo de la pequeña en el baúl de su carro hasta la zona 9, lugar donde labora en un restaurante.

En el carro rojo habría llevado el cuerpo de la niña.

En ese lugar esperó un tiempo y pidió al jefe permiso para ir a su casa. El hombre revisaba cada hora el carro y llevó gasolina y fósforos de la cocina del lugar hacia el carro para quemar el cuerpo.

Fue en un terreno baldío en Villa Canales que Marroquín Barrera intentó desaparecer el cuerpo quemándola.

Extraoficialmente se dice que el hombre abusó de la menor y quiso desaparecer toda evidencia. Ese extremo fue negado por el propio acusado argumentando que nunca la tocó.

El hombre fue ligado a proceso por el delito de femicidio y enviado a prisión preventiva.