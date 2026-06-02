Tío y sobrino son capturados por el crimen de un agente de la PNC

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Los detenidos son señalados de haber asesinado hace dos meses a un policía en Jalapa.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a dos hombres que son señalados del crimen de un agente policial.

Los detenidos fueron identificados como: Rangel Méndez Villanueva, de 41 años, alias "Chimba"; y su sobrino William Estuardo Peña Méndez, de 20, quienes fueron sorprendidos en la aldea San Antonio, en Jutiapa.

A estos presuntos sicarios se les localizaron siete celulares, una carabina, dos cargadores y 26 recipientes de cocaína (colmillos) que fueron embalados por fiscales del Ministerio Público (MP).

Las capturas fueron efectuadas durante dos allanamientos realizados por parte de agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) en coordinación con fiscales del MP.

Los capturados son: Rangel Méndez Villanueva, alias “Chimba”, y su sobrino William Estuardo Peña Méndez. (Foto: PNC)

El crimen

Ambos hombres son los presuntos responsables de un hecho violento suscitado el pasado 10 de abril en la finca "Los Gringos y/o El Yalú" de Monjas, Jalapa.

En ese lugar falleció el agente de la PNC, Celso Patricio Pérez Nájera, de 36 años, a consecuencia de heridas de proyectil de arma de fuego.

Por lo tanto, Rangel Méndez y William Peña son requeridos por un juzgado de Jalapa, por el delito de asesinato, con orden de aprehensión con fecha de este 2 de junio.

Además, según la investigación de las autoridades, se presume que los detenidos también sean los presuntos responsables de matar a un hombre en el parque central de Jutiapa, el 27 de febrero de 2025.