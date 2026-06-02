Video: Picop ocasiona accidente, huye y luego aparece en una hondonada

El conductor del picop huyó tras atropellar a dos hombres.
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Una cámara de seguridad captó el en que un picop colisionó contra una motocicleta en la que se conducían dos hombres, en la aldea Jumaytepeque, en Nueva Santa Rosa, Santa Rosa.
En las imágenes se observa que un picop cruza de manera de repentina al llegar a una intersección y utiliza el carril contrario, en donde circulaba el motorista y su acompañante.
Ambos vehículos no detienen su marcha y colisionan al intentar esquivarse. Uno de los atropellados grita de dolor, mientras el otro intenta detener al picop e incluso se sube cuando el mismo procede a huir.
Horas más tarde, el picop fue hallado abandonado en una hondonada donde aparentemente cayó por causas desconocidas.