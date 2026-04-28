"Tiroteo mañana": el reto que circula y alarma a escuelas

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En Jalapa se registró un caso con una falsa alarma que generó temor en un centro educativo.

La Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV) ha emitido una alerta por un reto viral que ha circulado por las redes sociales, pero que puede tener consecuencias legales.

Se trata de la frase "tiroteo mañana", la cual es escrita en pizarrones, pisos, paredes o en carteles dentro de las escuelas, con la intención de generar temor o para faltar a clases.

La UPCV indicó que esta "broma" en Guatemala puede movilizar policías, cerrar escuelas y tener problemas legales serios por infundir temor público y generar pánico, lo cual es un delito.

Entre las consecuencias podrían estar las siguientes: expulsiones del centro educativo, sanciones penales, problemas para los compañeros de clase y también para los familiares.

Las autoridades piden que ante estos delitos, se denuncie al 110 o 1510.

No todo lo que ves en redes sociales es para repetirlo.



En internet circulan “tendencias” y “retos” que no son un juego. Imitarlos o promoverlos puede generar miedo, interrumpir clases y meterte en problemas reales.



No sigas retos que pongan en riesgo tu seguridad ni la… pic.twitter.com/jahJ0Xdufh — UPCV (@UPCV_gt) April 27, 2026

Primer caso

En un centro educativo privado, ubicado en la zona 2 de Jalapa, se halló un mensaje escrito en una pared de un baño de la institución, en el cual advertía de un "Tiroteo el 23/40/26 primer aviso".

Este hecho alarmó ya que se presumía que el pasado jueves 23 de abril se daría el hecho armado; por lo que el colegio activó protocolos de seguridad en compañía de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Publico (MP).