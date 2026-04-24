“Primera advertencia”: esta fue la alarma que sorprendió a un centro educativo

Las medidas de seguridad se activaron tras una amenaza de ataque armado.
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En un centro educativo privado, ubicado en la zona 2 de Jalapa, se halló un mensaje escrito en una pared de un baño de la institución, en el cual advertía de un "Tiroteo el 23/40/26 primer aviso".
Este hecho alarmó ya que indicaba que el jueves 23 de abril se daría el hecho armado; por lo que el colegio activó protocolos de seguridad en compañía de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Publico (MP).
Este hallazgo generó una advertencia que alarmó a los padres de familia, quienes interpusieron una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Ante ello, la entidad tomó acciones para atender el caso por una posible vulneración de los derechos de la niñez y la adolescencia.
Hasta ahora, las autoridades mantienen en resguardo el centro educativo, que además funciona como sede de estudios superiores.