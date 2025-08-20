Todo listo para la Feria Alimentaria 2025 en Guatemala

-

El próximo 1, 2 y 3 de septiembre, se llevará a cabo la vigésima novena edición de la Feria Alimentaria 2025, un evento donde los visitantes podrán descubrir tendencias e innovaciones que marcarán el futuro del sector de alimentos y bebidas en Guatemala.

El Expocenter del Grand Tikal Futura Hotel será la sede de las charlas y capacitaciones impartidas por referentes nacionales e internacionales, además del esperado Galardón Tenedor de Oro, que forma parte de esta feria.

“ La Feria Alimentaria no es solo un evento, es una plataforma que durante 29 años ha impulsado la profesionalización, la innovación y las oportunidades de negocio para toda la cadena de valor del sector. ” Juan Diego Toriello , presidente de la Gremial de Restaurantes de Cámara de Industria.

Como parte de sus eventos, la Feria Alimentaria 2025 presenta un congreso distinto cada día, dirigido a públicos específicos:

Día 1 - Congreso Tendencias Alimentarias 2025: organizado por la Universidad del Valle de Guatemala, este espacio está dirigido a estudiantes y profesionales de cualquier área de la industria alimentaria y gastronómica. En su programa, especialistas abordarán temas de innovación, tecnología y sostenibilidad que seguirán transformando el sector de alimentos y bebidas en los próximos años.

organizado por la Universidad del Valle de Guatemala, este espacio está dirigido a estudiantes y profesionales de cualquier área de la industria alimentaria y gastronómica. En su programa, especialistas abordarán temas de innovación, tecnología y sostenibilidad que seguirán transformando el sector de alimentos y bebidas en los próximos años. Día 2 - IV Congreso de Gastronomía Guatemalteca "Nan Pa'ach: la ceremonia del maíz en Guatemala": coordinado por el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) y el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), reunirá a chefs, estudiantes, investigadores, empresarios del sector gastronómico y amantes de la cocina para poner en valor la riqueza cultural y el papel del maíz en la gastronomía nacional. Ver programa.

coordinado por el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) y el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), reunirá a chefs, estudiantes, investigadores, empresarios del sector gastronómico y amantes de la cocina para poner en valor la riqueza cultural y el papel del maíz en la gastronomía nacional. Ver programa. Día 3 - Congreso Gastrolmpact 2025: innovación y tendencias de los restaurantes del futuro. Organizado por la Gremial de Restaurantes, adscrita a Cámara de Industria de Guatemala, está orientado a empresarios del sector gastronómico y hotelero, chefs ejecutivos, profesionales, inversionistas y franquiciatarios del sector.

Durante el congreso se explorarán tendencias emergentes y tecnologías disruptivas que permitan adaptar los negocios gastronómicos a un entorno en constante cambio. Entre las exposiciones del programa, se destacan:

"La presentación de data para el sector de restaurantes" a cargo de Luis Roberto Baessa, quien ofrecerá una mirada profunda para la mejora de la industria.

La participación de Álvaro Cofiño, con la ponencia "51 años de liderazgo y una historia que inspira", en la que compartirá las claves del caso de éxito de McDonald's Mesoamérica.

Competencias y reconocimientos que hacen historia

En el marco de la Feria Alimentaria se desarrollarán competencias culinarias que pondrán a prueba el talento y creatividad de chefs y cocineros.

Uno de los momentos más esperados será la entrega del Galardón del Tenedor de Oro en sus cuatro categorías:

Chef del año

Restaurante del año

Personaje distinguido del año

Academia culinaria del año

Las competencias de Senior y Junior Chef son organizadas por la Gremial de Restaurantes de Cámara de Industria de Guatemala, INGUAT e Intecap, con el aval del Consejo Profesional Gastronómico de las Américas (CPGA). La competencia Junior se desarrollará de manera simultánea con distintos equipos compitiendo durante el día 1 y 2 de la Feria Alimentaria; su premiación será el 3er. día. Para la categoría Chef Senior, los equipos competirán y serán premiados el último día de la Feria.

“ Este año quisimos ofrecer una experiencia integral que combina lo mejor de la vitrina comercial con congresos especializados y competencias que elevan el nivel de la industria. ” Aida Ríos de Mansilla , presidenta del Comité Organizador de la Feria Alimentaria.

Un espacio para hacer negocios y crear conexiones

Con más de 200 stands y la presencia de más de 120 marcas nacionales e internacionales, la vitrina comercial busca recibir a más de 1,500 visitantes por día. Empresarios, distribuidores, emprendedores y proveedores encontrarán un entorno ideal para generar contactos, cerrar acuerdos y explorar oportunidades en un sector que representa aproximadamente el 6% del PIB nacional.

Entradas disponibles

Los boletos ya están a la venta en www.eticket.gt, con opciones de pase general o acceso por día a los congresos: