Todo listo para la Feria Alimentaria 2025 en Guatemala

  • Por Redacción comercial
20 de agosto de 2025, 12:17
(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

El próximo 1, 2 y 3 de septiembre, se llevará a cabo la vigésima novena edición de la Feria Alimentaria 2025, un evento donde los visitantes podrán descubrir tendencias e innovaciones que marcarán el futuro del sector de alimentos y bebidas en Guatemala.

El Expocenter del Grand Tikal Futura Hotel será la sede de las charlas y capacitaciones impartidas por referentes nacionales e internacionales, además del esperado Galardón Tenedor de Oro, que forma parte de esta feria.

La Feria Alimentaria no es solo un evento, es una plataforma que durante 29 años ha impulsado la profesionalización, la innovación y las oportunidades de negocio para toda la cadena de valor del sector.
Juan Diego Toriello
, presidente de la Gremial de Restaurantes de Cámara de Industria.

Como parte de sus eventos, la Feria Alimentaria 2025 presenta un congreso distinto cada día, dirigido a públicos específicos:

  • Día 1 - Congreso Tendencias Alimentarias 2025: organizado por la Universidad del Valle de Guatemala, este espacio está dirigido a estudiantes y profesionales de cualquier área de la industria alimentaria y gastronómica. En su programa, especialistas abordarán temas de innovación, tecnología y sostenibilidad que seguirán transformando el sector de alimentos y bebidas en los próximos años.
  • Día 2 - IV Congreso de Gastronomía Guatemalteca "Nan Pa'ach: la ceremonia del maíz en Guatemala": coordinado por el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) y el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), reunirá a chefs, estudiantes, investigadores, empresarios del sector gastronómico y amantes de la cocina para poner en valor la riqueza cultural y el papel del maíz en la gastronomía nacional. Ver programa.
  • Día 3 - Congreso Gastrolmpact 2025: innovación y tendencias de los restaurantes del futuro. Organizado por la Gremial de Restaurantes, adscrita a Cámara de Industria de Guatemala, está orientado a empresarios del sector gastronómico y hotelero, chefs ejecutivos, profesionales, inversionistas y franquiciatarios del sector.

Durante el congreso se explorarán tendencias emergentes y tecnologías disruptivas que permitan adaptar los negocios gastronómicos a un entorno en constante cambio. Entre las exposiciones del programa, se destacan:

  • "La presentación de data para el sector de restaurantes" a cargo de Luis Roberto Baessa, quien ofrecerá una mirada profunda para la mejora de la industria.
  • La participación de Álvaro Cofiño, con la ponencia "51 años de liderazgo y una historia que inspira", en la que compartirá las claves del caso de éxito de McDonald's Mesoamérica.

Competencias y reconocimientos que hacen historia

En el marco de la Feria Alimentaria se desarrollarán competencias culinarias que pondrán a prueba el talento y creatividad de chefs y cocineros.

Uno de los momentos más esperados será la entrega del Galardón del Tenedor de Oro en sus cuatro categorías:

  • Chef del año
  • Restaurante del año
  • Personaje distinguido del año
  • Academia culinaria del año

Las competencias de Senior y Junior Chef son organizadas por la Gremial de Restaurantes de Cámara de Industria de Guatemala, INGUAT e Intecap, con el aval del Consejo Profesional Gastronómico de las Américas (CPGA). La competencia Junior se desarrollará de manera simultánea con distintos equipos compitiendo durante el día 1 y 2 de la Feria Alimentaria; su premiación será el 3er. día. Para la categoría Chef Senior, los equipos competirán y serán premiados el último día de la Feria.

Este año quisimos ofrecer una experiencia integral que combina lo mejor de la vitrina comercial con congresos especializados y competencias que elevan el nivel de la industria.
Aida Ríos de Mansilla
, presidenta del Comité Organizador de la Feria Alimentaria.

Un espacio para hacer negocios y crear conexiones

Con más de 200 stands y la presencia de más de 120 marcas nacionales e internacionales, la vitrina comercial busca recibir a más de 1,500 visitantes por día. Empresarios, distribuidores, emprendedores y proveedores encontrarán un entorno ideal para generar contactos, cerrar acuerdos y explorar oportunidades en un sector que representa aproximadamente el 6% del PIB nacional.

Entradas disponibles

Los boletos ya están a la venta en www.eticket.gt, con opciones de pase general o acceso por día a los congresos:

  • Ingreso a la vitrina comercial: Q75 / Con carné de estudiante: Q55.
  • Ingreso a congresos (pase por 1 día) y acceso a vitrina comercial: Q250 / Con carné de estudiante: Q200.

