Todo listo para vivir los 21K de la Ciudad de Guatemala

Paso firme, sonrisa en el rostro y sudor en el asfalto para cada metro recorrido. Así vivirán unos 8 mil corredores la edición 15 de los 21K de la Ciudad, una competición que se ha vuelto toda una tradición en el país y que se realizará este domingo, desde las 7:00 de la mañana.

Todo listo. Desde el pasado jueves hasta ayer se realizó la Expo, en la que los atletas recibieron su kit de participación, al mismo tiempo que pudieron disfrutar de actividades recreativas y de salud.

Los guatemaltecos Mario Pacay y Viviana Aroche buscarán repetir festejo, luego de haber conquistado la carrera el año pasado. No la tendrán fácil, pues habrá retadores nacionales e internacionales.

Además, los 21K de la Ciudad son la oportunidad perfecta para compartir en familia, pareja y con amigos. Es una actividad que fomenta el deporte, la recreación, el bienestar, la salud y la sana convivencia.

Para muchos representa el reto de mejorar marcas individuales u otros simplemente quieren completar el recorrido disfrutando de una mañana fresca en la que sus pasos sean testigos de la belleza de la ciudad y de lugares emblemáticos.

Los 21K prometen emociones de principio a fin, mucho colorido, disfraces, sobre todo, un momento único y especial corriendo por la ciudad.