Develan fotografía de la Pequeña Flor del Pueblo en museo

En un emotivo acto cultural se llevó a cabo la develación de la fotografía de Sheni López, electa como Alaj Ukotzij Tinimit Re Xelajuj No'j 2024 (Pequeña Flor del Pueblo).
La ceremonia se desarrolló en el Museo del Traje Maya Ixkik', ubicado en el Centro Intercultural de Quetzaltenango.
Con esta develación, la pequeña pasa a conformar el muro de las niñas que han ostentado el título de Alaj Ukotzij Tinimit Re Xelajuj No'j, un reconocimiento que destaca la riqueza cultural y la identidad de la región.
La fotografía estará en el museo, permitiendo a la comunidad y visitantes conocer a las portadoras del título.
"En mi último proyecto vengo a entregar mi fotografía, y le agradezco al pueblo de Quetzaltenango por su apoyo en este año de representación; insto a la niñez a no dejar morir nuestra cultura", expresó emocionada Pérez.
La develación es un momento significativo que refleja el compromiso con la preservación y promoción de la cultura maya en Quetzaltenango.
"Es una galería en el tiempo, porque es un reconocimiento para las niñas que han tenido el valor y responsabilidad de promover y recuperar nuestra cultura de Quetzaltenango, expresó la directora del museo, Raquel García.