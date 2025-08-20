Todos los detalles de la segunda carrera nocturna de Botoneta A's

-

El Botoneta A's disputará su segunda carrera nocturna de la temporada, cuarta fecha del Campeonato de Automovilismo 2025.

Más de 40 autos y 70 pilotos, están listos para enfrentar una nueva lucha de titanes en la pista, ya que el Botoneta A's disputará el próximo sábado su segunda carrera nocturna del año, en el marco de la cuarta fecha del Campeonato de Automovilismo, primera del certamen de Invierno 2025, en el mítico Autódromo Internacional El Jabalí, El Salvador.

Esta carrera marcará el inicio de la segunda parte y final de la actual temporada. Debido al éxito de la fecha anterior, la cual también fue nocturna, la dirección del Botoneta A's, la cual es liderada por el señor Jaime Kirste, se tomó la decisión de realizar la segunda competencia de este tipo en el año.

Los competidores han pulido hasta el más mínimo detalle para esta competencia. (FOTO: César Pérez / Colaborador)

"A lo largo de los años hemos desarrollado un serial que es totalmente inclusivo. El cual es accesible para todos los pilotos que deseen participar. El auto se sitúa en alguna de las divisiones dependiendo sus características y tiempos en la pista, y se integra lo más rápido posible para que compita. Nuestro serial, más allá de una categoría o de un campeonato, lo vemos como una gran familia, donde cada piloto disfruta al máximo cada carrera de la temporada", comentó Kirste, Director General del Botoneta A´s.

Sí la primera competencia nocturna del 2025 fue un espectáculo único en Centroamérica, la segunda, la cual se disputará el próximo sábado 23 de agosto, promete brindar una carrera más intensa; esto debido a la experiencia que adquirieron los corredores en la fecha recién pasada bajo estas condiciones. Así, también los autos se preparan de mejor manera para la exigencia de la jornada, la cual será disputada en dos heats.

El Botoneta A's, único serial 100 por ciento guatemalteco que ha logrado su internacionalización total, es el serial en el Istmo que cuenta con la mayor cantidad de autos y corredores del área. Debido a esto, la categoría está distribuida en cinco divisiones: BP CUP, GTR ULTRA, GTR PRO, GTR, GTO Y GTU.

Volverá a ser un espectáculo nocturno del deporte motor. (FOTO: César Pérez / Colaborador)

Actualmente, la división BP CUP, es liderada por el piloto Eduardo Canizales, la GTR ULTRA, la cual puede hacer historia en esta temporada, es comandada por Raymond Zaid, quien podría convertirse este año en el único tetracampeón en la historia del serial.

El piloto Ángel Montoya macha en el primer lugar de la general en la GTR PRO. La dupla integrada por Adolfo Contreras y Héctor Meléndez comandan la división GTR; mientras que la GTO es liderada por la dupla de padre e hijo, René Lacayo Sr. y René Lacayo Jr. La categoría la cierra la división GTU, en la cual Carlos Sandoval ocupa el primer puesto de la tabla general.

De esta manera, todo está listo para afrontar una nueva jornada histórica del serial. La segunda fecha nocturna de la categoría, la cual cuenta con mayor parque vehicular del área centroamericana.