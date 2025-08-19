Messi se reencuentra con Mario Escobar en Leagues Cup

-

El árbitro guatemalteco Mario Alberto Escobar Toca ha sido nuevamente elegido por Concacaf para dirigir un importante compromiso internacional: el duelo entre Inter Miami y Tigres de México, por los cuartos de final de la Leagues Cup que se disputará este miércoles (6:00 p.m.) en el Chase Stadium.

Con esta nueva asignación, el máximo ente de futbol de la región refleja confianza sobre el árbitro chapín y sus demás compatriotas asistentes. Mario Escobar volverá a coincidir con Lionel Messi en el terreno de juego, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, donde ha pitado en partidos de Copa de Campeones de la Concacaf y de Leagues Cup.

CUARTOS DE FINAL I @LeaguesCup.@InterMiamiCF @TigresOficial.

: Mario Alberto Escobar Toca

: Luis Aroldo Ventura Chacón

: Humberto Noel Panjoj Chitay

: Bryan Amed López Castellanos



: Chase Stadium

: 6:00PM.

: 20/08/2025. pic.twitter.com/5GYptXRDBP — Designaciones Arbitrales (@desigarbitrales) August 19, 2025

Junto a Escobar estará más guatemaltecos: Luis Ventura y Humberto Panjoj, como árbitros asistentes, y Bryan López, en el rol de cuarto juez. El sistema de videoarbitraje (VAR) será operado por Tatiana Guzmán, de Nicaragua, y Yasith Monge, de Costa Rica.

Cabe destacar que Mario Escobar viene de dirigir el clásico 334 entre Municipal y Comunicaciones, algo muy importante para ser tomado en cuenta para este tipo de partidos. Junto a su tripleta, Escobar es una de las cartas fuertes de la Concacaf para la convocatoria de árbitros que estarán en la Copa del Mundo del 2026.