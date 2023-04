"Amén. Francisco responde", el documental donde el papa conversa con los jóvenes

En el nuevo documental de Star Plus sobre el papa Francisco: 'Amén. Francisco responde', el pontífice contesta las dudas de los jóvenes sobre la iglesia y otros temas tabú.

El documental "Amén: Francisco responde" se estrenó el pasado 5 de abril en Star Plus, y tiene como protagonista al papa Francisco, quien tuvo una conversación con un grupo de jóvenes entre 20 a 25 años y donde abordó diversos temas como la religión, la discriminación y el abuso sexual en la Iglesia.

Jorge Mario Bergoglio declaró que no cuenta con teléfono celular, y contó una anécdota de cuando se ordenó de obispo hace 30 años, cuando le regalaron un teléfono que era "como un zapato", con el cual solo hizo un llamado y lo devolvió.

El jefe de estado de la Ciudad del Vaticano afirmó que no tiene sueldo, pero que eso no le preocupa, ya que donde vive le dan de comer gratis. Respecto a las redes sociales confesó que no tiene ninguna, y que las cuentas de Twitter las manejan los secretarios.

El Papa reveló que se ha sentido solo alguna vez, y que ciertamente extraña a su familia, sobre todo los domingos, ya que piensa que los suyos "quizás estén comiendo ravioles o un asado" y él no está para acompañarles. Pero aseguró que por su experiencia de vida, sabe que todo momento, incluso el más feo que pasó en su vida, a la larga le ha servido para bien.

El Sumo Pontífice habló también sobre como en Argentina el migrante siempre ha sido muy bien recibido y que actualmente la mayoría de la población es migrante, afirmando que la mezcla de sangres le ha hecho bien a los argentinos.

Respecto a la migración también mostró su molestia sobre la doble moral que se vive, y utilizó como ejemplo la guerra actual entre ucranianos y rusos: "Los que vienen de Ucrania son bien recibidos, y está bien, en cambio los que vienen de África son rechazados. El aspecto de migraciones no se ha resuelto y es grave".

El Obispo de la Iglesia Católica confesó que algunas veces ha encontrado mundanidad espiritual en el Vaticano, y habló específicamente sobre los sacerdotes condenados por abuso. Afirmó que hay muchos arrepentidos que están llevando su pena por lo que hicieron, además de también confirmar que en la Iglesia están trabajando mucho en este tema, ya que lamentablemente la cultura del abuso "está por todos lados".

Aseguró también que "toda persona es hijo de Dios, y que Dios no rechaza a nadie, Dios es padre. Yo no tengo derecho a echar a nadie de la iglesia, mi deber es recibir siempre" y dijo que si puede llegar a ver un espacio en la iglesia para las personas trans, no binarias, y el colectivo LGBTQ en general.

El pontífice afirmó que la iglesia es mujer: "La iglesia es esposa, esposa de Cristo. Esa es nuestra fe. Creo que a la mujer hay que promoverla. En el Vaticano la vicegobernadora es una mujer y la comisión económica también la llevan las mujeres". Pero dijo que no se imaginaba a una mujer ocupando su puesto actual.

¿Dónde ver 'Amén. Francisco responde'?

El documental, dirigido por el periodista Jordi Évole y el productor Màrius Sánchez, se encuentra disponible para Latinoamérica en la plataforma de Star Plus. En 82 minutos, el Papa responde todas las dudas de los jóvenes sobre la religión y otros temas.