Tom Holland se toma un descanso de "Spider-Man 4" tras accidente

Las filmaciones en el set han tenido que ser suspendidas de forma inmediata.
El actor británico tuvo una aparatosa caída durante las grabaciones en los Leavesden Studios, ubicados en Watford, Inglaterra.
Tom Holland sufrió un golpe en la cabeza durante la filmación de una escena de acción de Spider-Man: un nuevo día, teniendo que ser hospitalizado de emergencia.
Holland fue diagnosticado con conmoción cerebral leve y los médicos le ordenaron reposo absoluto, por lo que las grabaciones en el set han tenido que ser suspendidas de forma inmediata.
Según el medio The Sun, la maniobra que salió mal ocurrió mientras Tom grababa junto a una mujer identificada como doble de riesgo, quien también fue trasladada al hospital tras el accidente.
Por el momento, la producción no ha confirmado que el incidente represente un atraso importante en la fecha de estreno, por lo que la película llegará a los cines el 31 de julio de 2026.