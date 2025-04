El actor Tony Revolori estuvo en Likín para video de Gaby Moreno

-

Tony Revolori estuvo recientemente en Guatemala para protagonizar un video de Gaby Moreno.

El actor de ascendencia guatemalteca, de talla internacional, protagonizó el video de Gaby Moreno de la canción "Lamento", dirigido por Diego Contreras, donde disfrutó de los manglares y manejó una lancha como parte de su papel.

Revolori apareció en el video de Gaby Moreno. (Foto: Lamento)

Revolori pasó varios días en la tierra de sus padres, gracias a la grabación que se llevó a cabo en los vestigios del famoso turicentro Likin, en puerto de Iztapa, donde ahora solo quedan las ruinas de los edificios que fueron un famoso hospedaje en los 80.

Recientemente Gaby recordó el trabajo realizado junto al famoso con una imagen publicada en sus historias de Instagram que él replicó.

Foto: Gaby Moreno.

Los artistas pasaron varias semanas en la producción de este material junto a Contreras, redescubriendo la naturaleza de las selvas del Pacífico guatemalteco.

Los trabajos recientes de Revolori

En 2023 formó parte de los doblajes al inglés de la cinta animada "El niño y la garza" de Hayao Miyazaki (Totoro y El viaje de Chihiro) y en 2024 apareció en "LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy".

Foto: Oficial.

"Spiderman", "Scream" y "The Grand Budapest Hotel" son algunos de los títulos que suenan en su larga lista de éxitos.

Es uno de los favoritos de Wes Anderson, quien lo ha agregado a varios de sus proyectos, entre ellos "Asteroid City" y "The French Dispatch".

Foto: Beau Grealy.

TE PUEDE INTERESAR: Tony Revolori, el actor de origen guatemalteco que ha triunfado en Hollywood

Sus inicios y su vida fuera de Guatemala

Nació en Estados Unidos, de padres guatemaltecos, originarios de Jutiapa. Creció en Anaheim, California, y vivió al frente de las cámaras desde los 2 años. Debutó en la pantalla grande al interpretar a Zero Moustafa en la "The Grand Budapest Hotel".

Foto: The Grand Budapest Hotel.

Tony fue parte de las cámara cuando su padre fue invitado para participar en televisión: "Él estaba caminando un día en Los Ángeles cuando alguien le dijo: 'Sé parte de mi comercial' y lo pusieron frente a las cámaras y lo amó. A partir de ahí, nos introdujo a mi hermano y a mi en la actuación", expresó Tony en exclusiva con Soy502.

Tony Revolori en los SAG Awards. (Foto: AFP)

Su escalera a la fama se la dio su papel de Flash Thompson en " Spider-Man: Homecoming", "Spiderman Far From Home" y "Spider-Man: No Way Home", además de la cinta de terror satírico "Scream 6" y las películas "The French Dispatch" (La crónica francesa) y "Asteroid City".

Fue parte de los codiciados premios Oscar, apareciendo en la ceremonia número 87 y también tuvo un presentación en los SAG Awards en 2015.

Tony Revolori en Antigua Guatemala. (Foto: Cortesía)

En 2022 visitó Guatemala y fue visto en un hotel de Antigua. Al parecer vino al país a disfrutar con su familia.

RECUERDA: