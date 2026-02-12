El Top10 de aceleración celebrará la primera fecha del 2026

-

Una verdadera fiesta de la aceleración centroamericana se vivirá el próximo domingo, 22 de febrero, en la pista Guatemala Raceway, kilómetro 75.5 carretera a Puerto Quetzal.

Ahí, los máximos exponentes de la aceleración se darán cita para conocer cuáles serán los autos más rápidos de la región en el mítico Top10, que vivirá su primera fecha del 2026.

Sin duda alguna, conforme ha evolucionado el Top10, los carros han tenido mucho desarrollo, por lo que se podrán observar autos que oscilen entre 8 y 10 segundos.

Además, la modalidad de competencia no enfrenta pilotos contra pilotos, sino cada corredor lucha por mejorar su propio tiempo. Al final, se observa la tabla general para conocer quiénes fueron los mejores 10 tiempos de la competencia por marca.

A lo largo de la historia de este mítico campeonato han surgido nombres propios como Eduardo Arriola, Max Lutín, Steve Toppe, Eduardo Boleres, Antonio Sosa, Douglas Rodríguez o Héctor Chang, entre otros, quienes han brillado en los diferentes eventos; sin embargo, ahora existe una nueva camada de pilotos, que prometen darles batalla a los más experimentados.

En este evento, los participantes compiten contra su tiempo. Los vehículos son ubicados por marca, y se realiza una tabla de los mejores tiempos en esta área. Además, hay una tabla general final del evento. (Foto: Guatemala Raceway)

Se tiene planificado por parte de la organización que el sábado 21 de febrero haya prácticas libres, para dar paso al domingo donde, además del evento principal, habrá un espectáculo de Drift.

Los participantes tendrán uso de pista ilimitado. La inscripción tendrá un valor de Q200, la participación en la competencia de Drift será de Q300 y la entrada para el público costará Q60.

Al final, el mejor tiempo ubicará al auto y piloto en la tabla final Top10 de la marca del vehículo. Además, habrá una tabla general de los 10 carros más rápidos del evento.