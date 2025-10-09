Versión Impresa
Para este viernes 10 de octubre se espera abundante lluvia y viento fuerte

  • Por Jessica González
09 de octubre de 2025, 15:32
Por la mañana se espera un clima cálido y húmedo. (Foto: archivo/Soy502)

Por la mañana se espera un clima cálido y húmedo. (Foto: archivo/Soy502)

El día empezará con bastante neblina y lloviznas locales.

Para este viernes 10 de octubre, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé neblina al amanecer y lloviznas locales durante las primeras horas del día en Izabal, Alta Verapaz y el sur de Petén. 

Sin embargo, se espera nubosidad dispersa con períodos de sol en la mayor parte del territorio nacional.

Por la tarde habrá un incremento de nubosidad con lluvia y actividad eléctrica sobre la cadena volcánica y sur de Valles de Oriente.

Autoridades no descartan lluvias locales de corta duración en el Occidente, Altiplano Central y algunos sectores de Petén.

