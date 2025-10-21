Tormentas severas se prevén para este miércoles 22 de octubre

Las lluvias seguirán por la tarde y noche de este miércoles.
OTRAS NOTICIAS: ¡Prepárate! 6 frentes fríos afectarán a Guatemala
Durante las primeras horas de este miércoles 22 de octubre, se prevén nublados y un ambiente fresco en varias partes del territorio nacional, sobre todo en el Caribe, Petén, Franja Transversal del Norte y Valles del Oriente.
De acuerdo al Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el clima cambiará por la tarde y noche.
El ingreso de humedad de ambos litorales y el calentamiento diurno provocarán lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica en la Bocacosta, sur de Altiplano Central y sur de Valles de Oriente.
Asimismo, se esperan tormentas locales severas, por lo que las autoridades piden tomar precauciones y evitar las zonas de mayor riesgo.