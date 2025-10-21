Versión Impresa
Tormentas severas se prevén para este miércoles 22 de octubre

  • Por Jessica González
21 de octubre de 2025, 16:10
Si saldrás de casa, cúbrete bien y toma tus precauciones. (Foto: Shutterstock)

Las lluvias seguirán por la tarde y noche de este miércoles.

Durante las primeras horas de este miércoles 22 de octubre, se prevén nublados y un ambiente fresco en varias partes del territorio nacional, sobre todo en el Caribe, Petén, Franja Transversal del Norte y Valles del Oriente.

De acuerdo al Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el clima cambiará por la tarde y noche.

El ingreso de humedad de ambos litorales y el calentamiento diurno provocarán lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica en la Bocacosta, sur de Altiplano Central y sur de Valles de Oriente.

Asimismo, se esperan tormentas locales severas, por lo que las autoridades piden tomar precauciones y evitar las zonas de mayor riesgo.

