Remolino y tormenta eléctrica dejan daños en la zona 11 capitalina (videos)

Mercados y un centro asistencial sufrieron daños y la caída de árboles.
La tarde de este jueves un remolino de grandes dimensiones que se formó en la ciudad de Guatemala, provocó daños materiales, esto en distintos sectores, pero la zona 11 sería una de las más afectadas.
En el mercado Roosevelt ubicado en la 12 avenida, entre 12 y 13 calle de la zona 11, se reportaron láminas caídas, puestos de ventas dañados y pérdidas materiales.
En el parqueo del Hospital Roosevelt, ubicado en la misma zona, reportaron que cayeron varios árboles de grandes dimensiones.
Asimismo, usuarios han reportados daños similares en el mercado El Guarda, ubicado en cercanías de El Trébol, zona 11.
En algunos sectores hubo varios apagones, uno de ellos con duración de cinco minutos aproximadamente.