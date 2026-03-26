Trabajador guatemalteco muere tras caer de construcción en EE. UU.

La comunidad de la aldea Tasharjá, en San Juan Ermita, Chiquimula, se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento de Isidro Méndez Hernández, de 28 años, originario de esta aldea y residente en Pensilvania, Estados Unidos.

De acuerdo con familiares, Méndez Hernández sufrió un accidente mientras trabajaba en la construcción de una vivienda, al caer desde una altura considerable.

El hecho ocurrió el pasado lunes 23 de marzo y, pese a recibir atención médica en un hospital de Nueva Jersey, murió.

El joven había migrado hace cuatro años a EE. UU. con el propósito de apoyar económicamente a su familia y cumplir sus sueños. Su muerte ha causado consternación en la comunidad, que lo recuerda como un hombre trabajador y solidario.

La comunidad de Tasharjá ha lamentado el fallecimiento de Isidro Méndez Hernández. (Foto: Redes sociales)

Ante esta difícil situación, la familia del connacional solicita apoyo económico para cubrir los gastos de repatriación.

Por lo que, han habilitado números de contacto para quienes deseen colaborar: Estados Unidos: +1 835 246 5401, y Guatemala: 5054 6960.

Vecinos de Chiquimula se han unido al dolor por el joven fallecido. (Imagen: Caserío La Esperanza)