Secuestros Gota a Gota: Ligan a proceso a tres hombres que fingían ser del CJNG

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Los sindicados intimidaban y amenazaban a sus víctimas para exigirles dinero a cambio de su liberación.

El Ministerio Público (MP) informó este jueves que, tres hombres fueron ligados a proceso penal y enviados a prisión preventiva por el delito de plagio o secuestro, luego de haber sido capturados el pasado lunes en el operativo "Secuestros Gota a Gota".

La Fiscalía contra Secuestros logró auto de procesamiento y prisión preventiva contra Anderson C., Josué C. y Juan O., por su presunta participación en dichos delitos.

Según las investigaciones de las autoridades, el 14 de agosto de 2025, una de las víctimas solicitó la construcción de una caballeriza, pero al presentarse al lugar acordado, le indicaron que debía comunicarse con el jefe de seguridad de unas fincas.

Posteriormente, los plagiarios le informaron que se encontraba retenido por integrantes del grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para intimidarlo y le exigieron el pago de una suma de dinero a cambio de su liberación.

Transferencias bancarias

Bajo amenazas, le proporcionaron números de cuentas bancarias para realizar los depósitos. El secuestrado, debido al temor intentó efectuar las transferencias; sin embargo, estas no se concretaron debido a que las cuentas se encontraban bloqueadas.

Asimismo, los sindicados se comunicaron con el padre de la víctima, quien sí realizó varias transferencias bancarias como parte del pago exigido para la liberación.

De acuerdo con las pesquisas, la víctima logró aprovechar un descuido de los delincuentes para huir del lugar, poniendo fin a la retención ilegal, según indicó el MP.