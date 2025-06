El colector de 350 metros que se construye en la zona 2 de Guatemala (video)

-

La Municipalidad de Guatemala, en conjunto con Empagua, realizaron una inspección en los trabajos de construcción de un colector en zona 2.

En la 12 avenida "B" y 10.ª calle, Ciudad Nueva, zona 2 capitalina, se realiza la construcción de un colector de agua. Este jueves 26 de junio, la comuna capitalina realizó una supervisión en el lugar. En este punto, Soy502 tuvo acceso a ingresar al sitio que se encuentra varios metros bajo tierra para observar los avances.

Juan José Samayoa, director de Alcantarillado y Saneamiento de Empagua, reveló detalles de la manera en que se realizan las labores, así como el avance del proyecto tras realizar supervisión.

La tubería mide un metro de diámetro y está hecha de concreto. (Foto: Wilder López/Soy502)

De acuerdo con Samayoa, se trata de un colector cuya longitud es de 350 metros. De estos, alrededor de 160 metros ya están finalizados. En cuanto a la parte faltante, indica que únicamente está fundido el suelo y está pendiente la construcción del techo.

Descenso de personal de Municipalidad y Empagua hacia la base del colector. (Foto: Wilder López/Soy502)

Samayoa explicó el procedimiento que se debe seguir al momento de realizar un colector:

"Primero se hacen los pozos, después se empieza a hacer la brecha, que es a mano. Hay personal abajo rompiendo la brecha, haciendo un túnel y ahí vamos caminando. Cuando ya tenemos toda la brecha abierta, se empieza a fundir desde el primer al segundo pozo. Primero se funde el piso, luego el techo y por último los pozos", explicó.

Así luce la cuadra intervenida en la 12 avenida "B" y 10.ª calle, en zona 2. (Foto: Wilder López/Soy502)

El representante de Empagua explicó el fenómeno que algunos vecinos manifiestan como "hundimientos" en el centro del lugar.

"Nosotros necesitamos hacer pozos de construcción. Entre cada registro, en medio, hay un pozo de construcción, que sirve para sacar tierra y meter, y se rellena hasta que el colector esté fundido. En caso de este, como está parcialmente incompleto, no se ha rellenado en su totalidad, pero la idea es reiniciar los trabajos la siguiente semana", dijo.

Respecto de la interrogante de cuánto tiempo falta para la finalización del proyecto, indicó que aproximadamente tres meses; sin embargo, recalca que esto dependerá de las condiciones climáticas.

Tapadera del colector que está frente a una escuela del sector, en zona 2. (Foto: Wilder López)

Retomarán labores

La comuna capitalina explicó que la construcción del colector en la zona 2 se encuentra en fase de terminación anticipada de contrato, una decisión tomada de común acuerdo con la empresa ejecutora debido a dos situaciones que afectaron la viabilidad técnica y financiera del proyecto:

La presencia permanente de un flujo de agua subterránea que no estaba identificado

La detección de varias conexiones ilícitas a la red que, además de ser ilegales, ocasionaron ingresos de caudal y sedimentos fuera de especificación

Pese a la suspensión de labores en el área, tal y como lo indicó Samayoa, la Municipalidad espera retomar las acciones de construcción con Empagua durante la próxima semana.

Durante la supervisión, empleados de Empagua removieron tapaderas de colectores. (Foto: Wilder López/Soy502)

Vecinos declaran

Héctor Leonel Aristondo Contreras, quien es vecino del sector en donde se construye el colector, en Ciudad Nueva, zona 2, indicó que lleva alrededor de veinte años viviendo en dicho lugar y explicó que, hasta el momento, no se ha visto afectado.

"El único problema fue que dejaron un agujero ahí (señala frente a su casa). El agua se empezó a meter ahí y se empezó a hundir. Le dijimos a la Muni, vinieron y volvieron a echar material. Hasta ahorita, no se ha hundido nada, no he escuchado retumbos", dijo.

Don Héctor es vecino del sector en el que se construye el colector. (Foto: Wilder López/Soy502)

Por su parte, Rebeca Morales Ortíz, presidenta del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) Nororiente, Ciudad Nueva, contó que existió un litigio de la empresa que tenía a cargo los trabajos en el lugar, debido a problemas con el personal, ya que "no les pagaban".

"Había un litigio con esa empresa, la Municipalidad y ellos. Y ahora, hacen presencia los de la Municipalidad y Empagua para terminar lo poco que falta, que ya son detalles mínimos", explicó.

Morales recuerda que los trabajos iniciaron en 2023, en una época lluviosa en la que el agua se acumulaba en los parqueos de los condominios aledaños.

"Desde que empezaron a trabajar en la 14 avenida, ese fenómeno ya no existe. Si hubiese sido un socavamiento, de que 'ya se va a caer todo', eso no espera tantos años de trabajo", finalizó.

La presidenta del Cocode puntualizó indicando que, en conversación con autoridades de Empagua, le aseguraron que se harían cargo de subsanar lo restante del proyecto del colector.