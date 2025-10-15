El Ruido de Tus Zapatos resonará en Chiquimula el 19 de octubre. ¿Ya tienes boleto?

-

¡La Arrolladora Banda El Limón llega a Chiquimula este 19 de octubre! No te quedes sin tus tickets para corear "Llamada de mi ex".

¿Quieres disfrutar de buena música, cantar a todo pulmón y pasar una noche inigualable en compañía de amigos o familia? Si la respuesta es sí, quédate porque te contamos más detalles sobre el concierto de La Arrolladora Banda El Limón que se realizará en Chiquimula.

Así como leíste, la agrupación mexicana se estará presentando en el departamento el domingo 19 de octubre en la Finca Los Laureles, a partir de las 7:00 de la noche.

Para asistir, primero deberás comprar tu ticket en este enlace https://www.smartticket.fun/es/map/la-arrolladora-banda-el-limon-de-rene-camacho-en-chiquimula/100, o bien, podrías acercarte a una taquillera.

El grupo se ha presentado en cientos de escenarios durante su carrera. (Foto: Archivo)

El precio de los tickets es de Q300 para la localidad General, para Mesa VIP tiene un costo de Q550 y si quieres estar más cerquita de ellos, deberás pagar la Mesa Oro, que tiene un precio de Q1,000.

Ya con tu ticket, no te queda más que ponerte tu mejor traje vaquero e ir a corear las canciones del grupo, como Llamada de mi ex, Mi segunda vida y El ruido de tus zapatos, entre muchas más.

¿Cómo llegar?

Para ir a la Finca Los Laureles, debes dirigirte al kilómetro 160 de la carretera CA10, que conecta Zacapa y Chiquimula.

Si vas desde la capital, toma la carretera CA-9 en dirección a Chiquimula.

En el kilómetro 160, busca el cruce a la derecha que conduce hacia las antenas. Continúa por ese camino para llegar a la finca.

Hay un área de estacionamiento disponible cerca del comando.

Si utilizas GPS, ten en cuenta que Finca Los Laureles a veces se asocia con el Hotel Los Laureles, ubicado en el km 175.5 de la carretera a Ipala. Confirma siempre la dirección exacta si tienes dudas.

René Camacho (derecha) es de los grandes pioneros de la banda sinaloense. (Foto: Archivo)

Datos que posiblemente no sabías

Según la página web de la agrupación, tienen más de 40 años de trayectoria artística y más de 30 producciones discográficas e innumerables éxitos radiales en México y Estados Unidos.

El Sr. René Camacho, fundador y director de la agrupación y uno de los grandes pioneros de la banda sinaloense, ha brindado con su experiencia un estilo arrancherado muy característico de La Arrolladora.

Han sido reconocidos con Premios Billboard, Grammy Latino y Lo Nuestro, consolidando su lugar en la música regional mexicana.