¿Qué trae este año el Gran Desfile de Globos Gigantes 2025?

El próximo domingo 14 de diciembre, desde las 10:30 horas, la Navidad vuelve a elevarse en Ciudad Cayalá con el Gran Desfile de Globos Gigantes 2025, un evento que combina creatividad, tradición y entretenimiento familiar.

Cada globo, que recorrerá toda la calle principal de Ciudad Cayalá, será guiado por un equipo especializado de más de 20 operadores, en una producción que involucra a cientos de colaboradores, bandas musicales, performers y equipos técnicos que trabajan durante tres días previos en la preparación de estas figuras.

“ En BAC creemos en la magia de estar presentes en cada momento que une a las familias guatemaltecas. Participar nuevamente en el Gran Desfile de Globos Gigantes con nuestro querido Leoni nos llena de alegría. ” José Carlos Barrios, vicepresidente de estrategia comercial, mercadeo y sostenibilidad de BAC Guatemala.

El desfile también contará con carrozas especiales de los patrocinadores Coca-Cola y BAC, además del estreno de una nueva carroza tipo Trolley Navideño, que recorrerá todo el circuito acompañada de personajes, bailarines, música en vivo, burbujas y dinámicas para toda la familia.

Una vez finalizado el recorrido, a las 12:30 horas, en la Plaza Principal frente a la iglesia, los asistentes podrán disfrutar de un show navideño, que incluye música, canto, baile y una obra interpretada por más de 16 artistas en escena.

“ Sigamos disfrutando la magia de las fiestas de fin año junto a nuestros seres queridos, especialmente del espectacular desfile de globos y de todas las experiencias que tenemos programadas durante diciembre. ” Karina Ortiz , Senior Director, Franchise Operations Guatemala.

El evento es completamente gratuito, con accesos abiertos a todo público. Se recomienda llegar temprano para asegurar un buen espacio y disfrutar del recorrido con comodidad; además de traer protección por el sol e hidratación.

Habrá cierres temporales únicamente en las calles directamente involucradas en el desfile, y se habilitarán rutas alternas a través de sótanos para circulación vehicular y peatonal. Además, se dispondrán tres puestos de socorro ubicados cerca a la Iglesia, entrada de Distrito Moda y al inicio del desfile, así como personal de seguridad adicional para resguardar el bienestar de los visitantes.