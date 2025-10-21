Retiran tráiler averiado en Viaducto el Amate y normalizan tránsito hacia zona 1

-

Además se registraron otros incidentes viales en el perímetro de la ciudad.

Durante la mañana del martes, autoridades de tránsito retiraron un tráiler averiado que obstruía el Viaducto El Amate.

La intervención permitió habilitar la circulación proveniente de la avenida Bolívar hacia el centro histórico por medio de la quinta avenida, zona 1, según confirmó Amilcar Montejo, director de Comunición de Emetra.

(Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Otros incidentes

Un vehículo quedó varado en el kilómetro 4.4 de la ruta del Atlántico, zona 18, afectando la circulación hacia el barrio San Antonio. Solo se reportaron daños materiales.

Un taxi sufrió desperfectos mecánicos en la séptima avenida, zona 3, y fue empujado para facilitar el tránsito.

En la sexta avenida con séptima calle, zona 4, se registró el fallecimiento de una persona, aparentemente por intoxicación. El Ministerio Público ordenó el traslado del cuerpo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para su identificación.

Un cabezal con fallas mecánicas bloqueó temporalmente el carril derecho de salida de la ciudad capital, en el kilómetro 11 de la ruta CA-1 Oriente. Las autoridades pidieron a los conductores extremar precauciones durante la remoción.

Sobre el tráiler averiado

Durante las primeras horas de este martes un vehículo de transporte pesado quedó averiado en el viaducto del Amate, lo que provocó la obstrucción total de la vía por el sector, según informó la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala (PMT).

(Foto: PMT)

El incidente ocurrió cuando el furgón del camión se partió durante el traslado de mercadería.

Vías alternas

Como medida de respuesta, el tránsito proveniente de la avenida Bolívar está siendo desviado hacia el carril auxiliar que rodea el Teatro Nacional, hacia el Centro Cívico.

Agentes de la PMT se encuentra en el lugar realizando el traslado de la carga para reducir el peso del vehículo y permitir su remoción con una grúa.

Las autoridades estiman que los trabajos de limpieza podrían concluir durante el mediodía. Además, informaron que la ruta del Transmetro también fue modificada temporalmente, lo que podría generar retrasos en el servicio.

Agentes PMT permanecen en el área coordinando el flujo vehicular. Las autoridades solicitan a los conductores atender las indicaciones del personal que administra el tramo afectado.