Lluvias y tormentas locales se registran para este martes 21 de octubre

  • Por Susana Manai
20 de octubre de 2025, 18:13
Neblinas, lloviznas y tormentas eléctricas se esperan este martes 21 de octubre. (Foto ilustrativa: istock)

La entrada de humedad favorece la formación de lluvias y actividad eléctrica en distintas regiones del país. 

Este martes 21 de octubre, gran parte del país enfrentará condiciones de humedad y nubosidad que generarán lloviznas y lluvias dispersas.

El viento del norte se mantendrá ligero, mientras la humedad proveniente de ambos litorales influirá en la formación de nublados, indicó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Durante la mañana, se esperan neblinas y lloviznas en los valles y sectores montañosos. Además, el cielo alternará entre periodos de nubosidad dispersa y nublados parciales, mientras la temperatura se mantendrá cálida y húmeda.  

(Foto ilustrativa: istock)

En la tarde y la noche, la entrada de humedad reforzará la aparición de lluvias acompañadas de actividad eléctrica, especialmente en la Franja Transversal del Norte, Caribe, Bocacosta y Altiplano Central. En otras regiones se registrarán precipitaciones dispersas. 

Estas condiciones pueden generar tormentas locales de consideración, con riesgo de lahares en la cadena volcánica, crecidas repentinas de ríos, inundaciones y deslizamientos que afecten vías de comunicación. 

(Foto ilustrativa: Istock)

Las autoridades recomiendan a la población estar atenta a los cambios climáticos y tomar precauciones ante posibles emergencias. 

(Imagen: Insivumeh)

