Retiran tráiler que se accidentó en el Anillo Periférico este martes

La situación perjudica a los conductores que utilizan esa vía para dirigirse hacia el sur y norte de la ciudad.

Un tráiler que se empotró contra un arriate y derribó la cartelera metálica sobre el Anillo Periférico sobre la 2a. calle avenida Elena B frente la colonia El Sauce en la zona 2 ya fue retirado del lugar.

el hecho se produjo cerca de las 2:00 de la madrugada de este martes 23 de septiembre.

Sin embargo, debido a que derribó una portería de señalización y derramó diesel sobre la cinta asfáltica, aún se realizan las labores de limpieza.

Equipo limpia y verde, realizaron trabajos de limpieza tras el retiro del transporte de carga.

Libre la vía.#TránsitoGT #TráficoGT pic.twitter.com/eUEF9zVSU8 — PMT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) September 23, 2025

Aunque ya se habilitó un carril por cada sentido, la situación aún genera complicaciones.

CABEZAL BLOQUEA PERIFÉRICO



Inician cierres viales en la 2 calle 1 avenida zona 2 frente a colonia El Sauce.



No hay heridos tras colisión de transporte pesado que ha derribado estructura metálica que tiene las carteleras viales.



Hay diésel y aceite disperso. Inicia la… pic.twitter.com/xerVCgmtX2 — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) September 23, 2025

Para quienes vienen del Atlántico, deben desviarse sobre la 2a. calle y 2a. avenida de la zona 2 hacia la parte trasera del templo La Recolección y luego incorporarse en la 8a. calle hacia el Periférico.

Mientras quienes van hacia la zona 1, deberían desviarse hacia la 1a. calle de la zona 2 a inmediaciones del Instituto Nacional Centroamérica, mientras se finalizan las labores en el lugar, luego de quedar derramado diesel sobre la cinta asfáltica.