Retiran tráiler que se accidentó en el Anillo Periférico este martes

La situación perjudica a los conductores que utilizan esa vía para dirigirse hacia el sur y norte de la ciudad.
Un tráiler que se empotró contra un arriate y derribó la cartelera metálica sobre el Anillo Periférico sobre la 2a. calle avenida Elena B frente la colonia El Sauce en la zona 2 ya fue retirado del lugar.
el hecho se produjo cerca de las 2:00 de la madrugada de este martes 23 de septiembre.
Sin embargo, debido a que derribó una portería de señalización y derramó diesel sobre la cinta asfáltica, aún se realizan las labores de limpieza.
Aunque ya se habilitó un carril por cada sentido, la situación aún genera complicaciones.
Para quienes vienen del Atlántico, deben desviarse sobre la 2a. calle y 2a. avenida de la zona 2 hacia la parte trasera del templo La Recolección y luego incorporarse en la 8a. calle hacia el Periférico.
Mientras quienes van hacia la zona 1, deberían desviarse hacia la 1a. calle de la zona 2 a inmediaciones del Instituto Nacional Centroamérica, mientras se finalizan las labores en el lugar, luego de quedar derramado diesel sobre la cinta asfáltica.