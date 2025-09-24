Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Multan a conductor de tráiler que obstaculizó el tránsito en paso a desnivel

  • Por Susana Manai
24 de septiembre de 2025, 11:41
Este percance víal afectó el tránsito de la zona. (Foto: PMT Santa Catarina Pinula)

Este percance víal afectó el tránsito de la zona. (Foto: PMT Santa Catarina Pinula)

Autoridades confirmaron que el transporte pesado circulaba en horario restringido. 

TE PUEDE INTERESAR: Transportistas piden al Estado cubrir el pasaje de las personas de la tercera edad  

Durante la mañana de este miércoles, el alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, informó sobre un incidente vial que involucró a un vehículo de transporte pesado. 

(Foto: PMT Santa Catarina Pinula)
(Foto: PMT Santa Catarina Pinula)

El tráiler intentó dar vuelta debajo del paso a desnivel de Santa Rosalía, en horario de restricción, lo que generó congestionamiento vehicular hasta la llegada del equipo de la Policía Municipal de Tránsito (PMT). 

(Foto: PMT Santa Catarina Pinula)
(Foto: PMT Santa Catarina Pinula)

Multan a conductor

El alcalde Sebastián Siero indicó que el conductor fue multado tras ser atendido por el personal de la PMT.

Sobre el costo el Director de la PMT de Santa Catarina Pinula confirmó a Soy502 que le fue impuesta una multa de Q2 mil.

El tráiler manejaba en horario restringido y obstaculizó el tránsito hasta que fue removido. 

(Foto: PMT Santa Catarina Pinula)
(Foto: PMT Santa Catarina Pinula)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar