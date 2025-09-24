Multan a conductor de tráiler que obstaculizó el tránsito en paso a desnivel

Autoridades confirmaron que el transporte pesado circulaba en horario restringido.
TE PUEDE INTERESAR: Transportistas piden al Estado cubrir el pasaje de las personas de la tercera edad
Durante la mañana de este miércoles, el alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, informó sobre un incidente vial que involucró a un vehículo de transporte pesado.
El tráiler intentó dar vuelta debajo del paso a desnivel de Santa Rosalía, en horario de restricción, lo que generó congestionamiento vehicular hasta la llegada del equipo de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).
Multan a conductor
El alcalde Sebastián Siero indicó que el conductor fue multado tras ser atendido por el personal de la PMT.
Sobre el costo el Director de la PMT de Santa Catarina Pinula confirmó a Soy502 que le fue impuesta una multa de Q2 mil.
El tráiler manejaba en horario restringido y obstaculizó el tránsito hasta que fue removido.