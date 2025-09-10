Tráiler derriba árbol de grandes dimensiones en Villa Nueva (video)

Otro vehículo también se vio afectado tras la caída del árbol.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva reportó un accidente vial ocasionado por un vehículo de transporte pesado.
Según informaron las autoridades, un tráiler derribó un árbol de gran tamaño que se encontraba en el sector Fuentes del Valle.
Por lo tanto, la ruta que está habilitada por trabajos en el puente Tubac, en estos momentos no está habilitada.
Agentes de la PMT y personal de servicios públicos trabajan para retirar este árbol de gran tamaño.
Un vehículo particular que se encuentra en el lugar fue afectado, ya que le cayó encima parte de este árbol.