Tráiler que iba contra la vía provoca aparatoso accidente (video)

La imprudencia de un conductor de Tráiler provocó un accidente en carretera que dejó de daños materiales y personas heridas.

OTRAS NOTICIAS: Piloto muere atrapado en tráiler que se incendia tras accidente

Conductor graba el momento en que un piloto del transporte pesado descontrolado por rebasar en una carretera de dos vías embiste a un carro de la vía contraria.

El usuario que compartió la grabación acompañó con un mensaje: "Se puede ver que el tráiler venía descontrolado y rebasando, contra la vía... segundos después pasó este accidente. Lo grabé en el km 130, Río Hondo, Zacapa".

El video muestra que el piloto del tráiler quería rebasar pero no calculó su espacio y embistió al carro dejándolo de lado y luego prosiguió su camino. Uno de los internautas comentó que "hasta que no se apliquen medidas extremas y castigos duros esto no va a parar en Guatemala".