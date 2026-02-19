¡Regresa Tommy Shelby con su hijo! Tráiler de “Peaky Blinders: El Hombre Inmortal”

-

La película dirigida por Tom Harper y escrita por Steven Knight, llevó la acción a Birmingham en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial.

El regreso de Tommy Shelby, interpretado por Cillian Murphy, en "Peaky Blinders: El Hombre Inmortal", se sitúa en un periodo oscuro tanto para el personaje como para su familia. Así lo dejó ver el primer tráiler de la esperada película.

Esta producción continúa la historia después del final de la exitosa serie. Tras varios años de autoexilio y marcado por los recuerdos de su pasado, Tommy enfrenta un mundo completamente cambiado. Su hijo Duke, interpretado por Barry Keoghan, lidera la banda criminal mientras Europa se acerca a la Segunda Guerra Mundial.

La película producida por Netflix, en donde se estrenará el próximo 20 de marzo, abre un nuevo y complejo capítulo en la vida de los Shelby, explorando antiguas heridas familiares, el ascenso del fascismo y el riesgo de caer nuevamente en errores pasados.

Tommy Shelby regresa a la acción junto a su hijo Duke en esta nueva película. (Imagen: Netflix)

El regreso de Tommy Shelby

Tommy ha pasado mucho tiempo aislado en una mansión, sufriendo las consecuencias de sus propias decisiones. Según Cillian Murphy, el personaje vive en "un purgatorio que él mismo creó", dejando de lado tanto a su familia como a la sociedad.

Sin embargo, el incremento del fascismo y las noticias sobre su hijo fuerzan a Tommy a salir de su aislamiento, enfrentándose no solo a viejos rivales, sino también a miembros de su propio linaje.

Duke Shelby es quien ahora lidera la banda criminal de los Peaky Blinders. (Foto: Netflix)

Duke Shelby es ahora el líder de la organización criminal. Siete años después de la desaparición de Tommy, Duke dirige a los Peaky Blinders. Alejado de la evolución y el nivel de sofisticación que su padre impulsó en el pasado, Duke recurre a tácticas más violentas y primitivas, exponiendo a la organización a amenazas antiguas y a nuevos enemigos.

Mira aquí el tráiler:

Una vez, estuvo a punto de tenerlo todo. Pero “a punto” no cuenta.

'Peaky Blinders: El Hombre Inmortal' se estrena el 20 de marzo de 2026 en Netflix. pic.twitter.com/67dcUsUWqL — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) February 19, 2026

*Con información de Infobae