Revelan causa de muerte de Peter Greene, actor de "La Máscara"

El actor Peter Greene sufrió una herida en la axila accidentalmente.
EN CONTEXTO: Fallece Peter Greene, actor de "La Máscara"
Este miércoles 18 de febrero fue revelada la causa de la muerte del actor Peter Greene, quien interpretó a Dorian Tyrell en la película "La Máscara".
Según indicó la Oficina del Médico Forense Jefe de la Ciudad de Nueva York, Peter Greene falleció luego de haberse disparado accidentalmente en la axila izquierda.
Debido a este "accidente", sufrió una lesión en la arteria braquial, la cual suministra sangre al brazo, el codo, el antebrazo y la mano, por lo que fue hallado sin vida el pasado 12 de diciembre en su apartamento de Nueva York.
Este actor se especializó en interpretar a villanos como el sádico guardia de seguridad Zed en "Pulp Fiction", o como el villano Merc #1 en "Alerta Máxima 2".
Peter Greene comenzó su carrera actoral en el teatro a los 25 años en Nueva York, antes de trabajar en producciones de Hollywood. Participó en más de 40 proyectos cinematográficos y televisivos junto a cineastas destacados como Oliver Stone y Guy Ritchie.
*Con información de TMZ