Trámite para borrar antecedentes policiales: pasos y requisitos

Si necesitas limpiar antecedentes policiales, aquí te explicamos dónde hacerlo, qué documentos presentar y tiempos de entrega.

Al hacer solicitudes de trabajo, uno de los documentos fundamentales requeridos por los empleadores son los antecedentes policiales, ya que se debe constatar la carencia de los mismos.

El experto, Jorge Segura, detalló los pasos que deben seguir las personas que desean "limpiar" sus antecedentes policiales, en caso de ser necesario.

En la cabecera departamental de Escuintla, los antecedentes policiales se pueden solicitar en la Comisaría 31, situada en la 4a. avenida y 9a. calle de la zona 1 de Escuintla.

Si el documento indica que existen antecedentes, se debe proceder con el segundo paso: tramitar una certificación en el juzgado donde la persona estuvo sujeta a un proceso judicial; esto variará según cada caso.





Tramitar los antecedentes policiales es fundamental para aplicar a oportunidades laborales. (Foto: Jorge Morales/Colaborador)

Una vez emitida esta certificación, que confirma la resolución de su situación legal, se debe obtener una certificación de nacimiento, emitida por el Renap, y una fotocopia tamaño carta del DPI.

Con estos documentos, se presenta una solicitud al Gabinete Criminalístico de la Policía Nacional Civil (PNC), situado en la 19 avenida 11-00, zona 6 capitalina, para proceder a la limpieza de los antecedentes.

Específicamente, la atención para la actualización y entrega de expedientes se realiza en dicha sede del Gabinete; el horario de atención es de 8:00 a 17:00 horas.

Segura añadió que la PNC ahora cuenta en su página oficial con una opción que permite realizar este trámite de manera gratuita y sin intermediarios.

Sin embargo, quienes opten por la asistencia de un abogado pueden pagar entre Q1 mil y Q2 mil.

El jurista subrayó que este procedimiento es aplicable para quienes no llegaron a juicio, sino que únicamente fueron llevados a carceletas y puestos en libertad.





El abogado Jorge Segura detalló como se realiza este proceso. (Foto: Jorge Morales/Colaborador)

"Este documento es fundamental para la mayoría de solicitudes de empleo, por lo que muchas personas buscan la manera de resolver esta situación", señaló Segura, quien indicó que el proceso puede tardar aproximadamente 30 días calendario.

Se debe de ingresar al siguiente link: https://policiales.pnc.gob.gt/

Recomendación

Es recomendable buscar asesoría legal para asegurarte de que el proceso se realice correctamente y para resolver cualquier duda que pueda surgir.

Si tienes problemas para obtener alguno de los documentos requeridos, consulta con la PNC o un abogado para obtener orientación sobre cómo proceder.

Mantente atento a las actualizaciones y comunicados oficiales de la PNC sobre este trámite, ya que puede haber cambios o mejoras en el proceso.