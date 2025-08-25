Pasos y requisitos para obtener la visa mexicana en Guatemala

-

Requisitos y pasos para tramitar la visa mexicana desde Guatemala. Descubre cómo agendar tu cita y qué documentos necesitas.

Has querido alguna vez viajar a México y no sabes cuál es el procedimiento para tramitar la visa, no te preocupes, después de comunicarnos con el consulado del vecino país, nosotros te decimos como hacerlo.

Lo primero que debes de tomar en cuenta es estar pendiente de las redes sociales para conocer las fechas para sacar cita, para ello es necesario visitar

https://x.com/ConsulMexGuate.

Tras tener esta información, en el siguiente enlace

https://embamex.sre.gob.mx/guatemala/index.php/seccion-consular/servicios-extranjeros

encuentras la información de a qué visa puedes optar.

Para este ejemplo utilizaremos la solicitud para visa de turismo, al darle clic a la opción se desplegará una serie de requisitos para solicitarla.





En cada tipo de visa se te desplegarán los requisitos. (Foto: Archivo)

Debes de poseer "pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido conforme al derecho internacional y vigente, en original", los demás requisitos son solo aplicables a extranjeros que se encuentren en Guatemala.

Una vez hecho esto, es necesario ingresar en Hacer Cita y luego se desplegará otra pantalla donde es necesario tener una cuenta, luego ingresar con ella y solicitar la cita.





Es importante estar atento al anunció de las fechas para llevar a cabo el trámite. (Foto: Cortesía, Embajada de México)

Hay dos cosas más que debe de tomar en cuenta, uno de ellos son los montos mínimos necesarios para acreditar solvencia económica, para ello debes de visitar en el menú principal Avisos Importantes.

Otro, es que el consulado no garantiza que poseer la visa garantice el ingreso al territorio mexicano, esto dependerá de las autoridades sanitarias y migratorias en los puntos de entrada al país, conocidos como filtros migratorios.





Guía práctica para solicitar la visa de turismo a México. (Foto: Cortesía, Embajada de México)

Ellos podrán, en todo momento, realizar una entrevista acerca del motivo de tu viaje y verificar los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables en el artículo 37 de la Ley de Migración y 60 de su Reglamento.

