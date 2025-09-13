Así se encuentra el tránsito en la ciudad de Guatemala este viernes 12 de septiembre

-

Desfiles, antorchas y otros incidentes afectan la circulación vehicular en la capital.

El director de Comunicación de Emetra, Amílcar Montejo, recomendó precaución a los conductores que circulan en el tránsito y brindó información sobre las novedades de este viernes.

Asimismo, indicó que se registró un ataque armado en la 1a. calle y 17 avenida de la zona 6, que dejó una persona fallecida dentro de un negocio donde se lavan carros. Bomberos Voluntarios y Policía Nacional Civil (PNC) se presentaron al lugar.

Próximamente el Ministerio Público (MP) estará dando de cobertura a esta lamentable situación, explicó Montejo.

Ataque armado se suscitó en la zona 6 capitalina. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Desfiles y tránsito

Un desfile avanza por la cuarta avenida y 9a. calle de la zona 1, por algunos minutos se interrumpe el tránsito en el perímetro de la Plaza de la Constitución.

También, un grupo de personas se reunió para encender el fuego patrio y provienen Mixco, avanzan sobre la calzada Roosevelt, se recomienda precaución entre el tramo del periférico hacia el área de El Trébol, reiteró Montejo.

Además, un tráiler con problemas mecánicos afecta el paso en la calzada Aguilar Batres, entre 35 y 36 calle de la zona 11, generando complicaciones para los usuarios que se dirigen hacia Villa Nueva.