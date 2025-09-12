¡Viernes de antorchas! Así está el ambiente en la Plaza Obelisco (video)

Para este viernes se esperan más de mil recorridos de antorchas en la ciudad. Muchos estudiantes ya están en el Obelisco.
Estudiantes de distintos centros educativos ya están ubicados en la Plaza Obelisco para el encendido de las antorchas.
Según Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, desde tempranas horas se observó la presencia de varios estudiantes, vecinos y personas que trabajan por el sector.
De acuerdo a Montejo, más de mil antorchas recorrerán la ciudad. Los principales traslados se registrarán en bulevar Los Próceres, bulevar Liberación, avenida Reforma y avenida Las Américas.
Así está el ambiente a esta hora de la mañana
Vías alternas
Montejo recomienda evitar salir en horas pico, o bien quedarse en casa, pero si debes transitar por algún punto, sugiere tomar rutas alternas como el Periférico, la Calle Martí, la Calzada La Paz, el bulevar La Asunción o el Centro Cívico.