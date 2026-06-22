Tránsito se complica en carretera a El Salvador por motorista fallecido

El paso podría verse complicado por lo sucedido en la ruta a Fraijanes.
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La Policía Municipal de Tránsito de Villa Canales dio a conocer esta mañana, un hecho vial que dejó a un motorista fallecido sobre carretera a El Salvador.
Por causas que se desconocen, el motorista perdió el control de su vehículo y terminó sin vida sobre la cinta asfáltica del kilómetro 25.4, de la ruta que de Fraijanes conduce a la ciudad de Guatemala.
Bomberos Voluntarios quienes llegaron la escena, constataron que el conductor ya no contaba con signos vitales; posteriormente coordinaron con la Policía Nacional Civil para resguardar el área y esperar los trámites de rigor.
Mientras, agentes de la PMT regulan el tránsito como medida de prevención ya que se esperan complicaciones en el paso vehicular.
Las autoridades de tránsito piden a los conductores seguir las indicaciones de los agentes y respetar la señalización.