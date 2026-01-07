Tránsito, una emergencia nacional: 6.5 millones de autos en el país

-

En cada día laboral se estima que ingresan más de 700 mil vehículos a la ciudad provenientes de los distintos puntos del territorio nacional.

En el marco de la conmemoración de los 250 años del traslado de la ciudad, el Concejo Municipal realizó una sesión solemne en el emblemático Cerrito del Carmen, un sitio clave dentro del proceso del traslado que dio origen a la Nueva Guatemala de la Asunción.

El alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, indicó que "en la Ciudad de Guatemala vive la mayor concentración de personas en todo el país, aquí llegan buscando trabajo, emprendimiento y oportunidades miles de personas todos los días, y esto no es una percepción, sino que los datos son los que lo confirman".

Asimismo, señaló que en cada día laboral son más de 700 mil vehículos los que ingresan a la ciudad capital, por lo que en el área metropolitana se transportan por medio de los distintos vehículos "más de 2 millones de personas que provienen de todos los puntos del país", puntualizó Quiñónez.

"En menos de una década el número de vehículos que circulan en todo el país pasó de 3 millones a cerca de 6.5 millones de vehículos, y las principales rutas nacionales que cruzan son la CA-1 y la CA-9 están saturadas de automovilistas, incluso antes de llegar a la capital", dijo el jefe edil.

Emergencia nacional

Por lo tanto, un grupo de alcaldes del área metropolitana del país (incluido Quiñónez) han declarado la "emergencia del tráfico".

"Porque es un momento que exige responsabilidad, no para buscar culpables, sino que para reconocer una realidad estructural que supera cualquier competencia local", señaló Quiñónez.

Además, durante la sesión se mencionó que esto afecta a todos, "porque la congestión que ahora enfrentamos es una preocupación real para quienes vivimos y trabajamos en esta ciudad, incluyéndome a mí", mencionó el alcalde capitalino.

El Aerometro

Según el alcalde, el proyecto del aerometro representa uno de los esfuerzos simbólicos que se realizarán en esta conmemoración, el cual se unirá al servicio de Transmetro y Tu bus, siendo parte de los proyectos para reducir el tránsito.

"Este proyecto responde a una necesidad real de la ciudad: movernos mejor. Un sistema moderno que conectará zonas clave de forma más ágil y eficiente, complementándose con otros sistemas de transporte para facilitar traslados más fluidos y ordenados", afirmó el jefe edil.