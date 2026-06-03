Tránsito lento en ruta al Pacífico tras lluvias en Villa Nueva

Una inundación ha provocado congestionamiento con dirección al sur del territorio nacional.
OTRAS NOTICIAS: Impresionante arcoíris ilumina el cielo de la ciudad de Guatemala
Luego de que se registraran lluvias en el municipio de Villa Nueva, el tránsito se ha visto afectado en la ruta al Pacífico.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de dicho municipio ha reportado congestionamiento a la altura del kilómetro 15 de esa carretera, debido a una inundación.
Esto ha representado complicaciones para circulación vehicular con dirección al sur, ya que no se ha podido habilitar el reversible en Villalobos por la misma problemática.
Se recomienda a los conductores que se movilizan por el sector que transiten con precaución para evitar accidentes de tránsito.