Anuncian cierre en la Hincapié por trabajos de limpieza en el área del derrumbe

Este sábado estará cerrado el paso hacia Boca del Monte. También otras actividades podrían afectar el tránsito.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales anunció que habrá un cierre total este sábado 27 de septiembre, entre las 7:00 y las 11:00 horas para hacer labores de limpieza, tras el derrumbe suscitado el pasado martes 23 de septiembre. El cual fue provocado por las lluvias.

El cierre en la avenida Hincapié será este sábado a partir de las 7:00 de la mañana, pero podría iniciar este viernes si se presentan lluvias. (Foto: PMT de Villa Canales)

Por ello, recomendaron tomar rutas alternas como la Avenida Petapa, carretera a El Salvador, El Pueblito en Santa Catarina Pinula (el cual ya se habilitó de nuevo), Aguilar Batres o VAS.

Horario y rutas alternas que recomiendan las autoridades. (Foto: PMT de Villa Canales)

Feria patronal

Además, se está llevando a cabo una feria patronal en el municipio de San Miguel Petapa, reportaron la autoridades de ese lugar.

Se tiene previsto que este sábado se realice un concierto en el estadio Julio Armando Cóbar, en el que la entrada será gratuita.

También se espera que se realicen otras actividades en el municipio, por lo podría haber mucha afluencia, dijo Alison Campos, vocera de la PMT de dicho municipio.

Actividades por la feria patronal se desarrollan en el municipio de San Miguel Petapa. (Foto: PMT de San Miguel Petapa)

Comunicado de la PMT de San Miguel Petapa por verse afectado el municipio ante el cierre en avenida Hincapié. (Foto: PMT de San Miguel Petapa)

Tránsito en la capital

Amílcar Montejo, Director de Comunicación Emetra, dijo que las labores de limpieza en la avenida Hincapié afectarían a la capital, sin importar que sea fin de semana.

"Ayer, con un cierre de apenas 15 minutos para movilizar maquinaria, el congestionamiento alcanzó hasta el puente Tecún Umán. Ahora con la suspensión completa podría afectar hasta El Trébol", señaló Montejo.

Además, advirtió que el avance de los trabajos dependerá de la estabilidad del talud en el área. "Si no aguanta, la situación se puede complicar", expresó.